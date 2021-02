Promotor de Justiça e pastor ficam feridos em acidente no interior do Acre

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Guanabara e Maranhão, no bairro do Bosque

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã de sexta-feira (26), no município de Sena Madureira, no interior do Acre. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Guanabara e Maranhão, no bairro do Bosque.

Segundo informações de populares, um promotor de Justiça conduzia um carro modelo Onix e trafegava pela rua Guanabara, quando colidiu com uma caminhonete Hilux conduzida por um pastor que trafegava na rua Maranhão.

Um vídeo enviado à reportagem mostra o exato momento da colisão entre dois carros. As imagens mostram o Ônix batendo na lateral da Hilux, que quase capota devido o impacto.

Após a colisão, o promotor saiu do veículo e ficou sentado na calçada de uma residência, e o pastor saiu apenas com escoriações.

Populares pararam para ajudar e felizmente houve apenas danos materiais. Tanto o Hilux quanto o Onix foram tirados do local por um guincho. Ainda segundo populares, foi feito um acordo entre os proprietários dos veículos, não sendo necessária a perícia no local.

