Quase 5 mil acreanos ainda estão com coronavírus ativo no corpo, diz Sesacre

Mesmo que o Acre já tenha registrado pouco mais de 48 mil casos de coronavírus, apenas 4.988 pessoas estão com o vírus ativo.

Do total de infectados, 43.832 já recebeu alta médica, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), emitido nesta segunda (1).

Cerca de 87 mil casos possíveis foram descartados e pelo menos 136 mil pessoas foram avaliadas por testes – o que equivale a mais de 15% da população acreana.

Internações

Nesta segunda foram identificados 269 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 185

com estão com o teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 73 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 196 em leitos (clínicos, obstétricos ou pediátricos).

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo o Estado estão com 80%% de ocupação, enquanto os leitos clínicos comuns estão com 95,3%.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários