Remo e Brasiliense-DF vencem e decidem a Copa Verde-2020

Os finalistas da Copa Verde de 2020 foram conhecidos na tarde desta quinta-feira. Enquanto o Brasiliense sofreu para passar pelo Vila Nova, o Remo atropelou o Manaus.

Depois de ter vencido em Goiânia, por 2 a 0, o Brasiliense ficou ainda mais perto da vaga quando Zé Love abriu o placar no Serejão. O problema é que Alan Mineiro estava em uma tarde inspirada.

Com dois gols do camisa 10 e um de João Pedro, o Vila Nova virou para 3 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. De nada valeu o esforço do Tigre, que acabou perdendo por 5 a 3.

A expectativa era de um duelo equilibrado na outra semifinal, depois de Manaus e Remo terem ficado no empate, por 1 a 1, na Arena da Amazônia, no jogo de ida.

Mas não foi isso que aconteceu. O Remo encaminhou a classificação para a final ainda no primeiro tempo ao abrir 4 a 0. O Manaus ainda diminuiu com dois gols, mas o Leão fechou a goleada em 6 a 2.

As datas das finais ainda serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas estão previstas para os dias 21 e 24 de fevereiro. (AFI)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários