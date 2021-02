Silvio Santos pediu perdão e beijou a boca de Hebe Camargo durante velório

Lilian Gonçalves, filha de Nelson Gonçalves, revelou em entrevista ao canal do YouTube Café com Selinho que presenciou um pedido de desculpas de Silvio Santos para Hebe Camargo. O fato aconteceu durante o velório da apresentadora, em 2012.

“Eu estava perto do Silvio e vi que ele estava conversando em alto e bom som com a Hebe. Chegou a mexer no corpo dela e chamar ‘Hebe, Hebe’. Eu até pensei: ‘será que o Silvio está ficando louco? Porque a Hebe não iria responder. E aí, eu escutei ele perguntar: ‘Você me perdoa, Hebe?’. Depois, ele falou para Iris que ela tinha o perdoado e beijou na boca da Hebe. Pegou ela e beijou! Eu fui a única pessoa que vi essa cena e eu fiquei paralisada no momento. Depois, eu fiquei dias e mais dias pensando naquela cena porque foi de uma verdade tão grande e tão bonita, que me emocionou”, contou.

