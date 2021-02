Thor Dantas diz que Acre está prestes a viver um dos piores episódios de sua história

O médico Thor Dantas aproveitou a divulgação da classificação de risco feita pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, nesta segunda-feira (22), para dizer que o Acre pode enfrentar nos próximos dias um dos episódios mais difíceis da história.

Todas as regionais do Estado permanecem na bandeira vermelha (nível de emergência), mantendo as atividades não essenciais sem funcionamento.

“É triste o cenário que estamos enfrentando atualmente, com números assustadores de novas mortes, internações e infecções. O Acre pode enfrentar nos próximos dias um dos episódios mais difíceis de toda a sua história”, explicou.

Na ocasião, o infectologista acrescentou que o não comprometimento da população com as medidas necessárias para combater o vírus ocasionará a falta de atendimento especializado até no plano privado.

“Não é apenas o SUS que vai ser afetado pela gravidade da situação, como está acontecendo agora, mas também o sistema privado de saúde. Não terá atendimento especializado para todos”, finalizou.

Thor voltou a defender o isolamento social, o uso de máscaras e a vacinação em massa como medidas para conter o vírus.

