Acre tem três clubes entre os 100 primeiros do ranking da CBF pela 1ª vez; veja classificação

Imperador sobe do 123° para 92° lugar no Ranking Nacional 2021. Atlético-AC mantém posição e Rio Branco-AC cai. Entre as federações, FFAC não muda de posição, mas perde pontos

Mesmo ainda restando o encerramento da Copa do Brasil para que a temporada 2020 do futebol brasileiro seja finalizada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nessa segunda-feira (26), o Ranking Nacional dos Clubes (RNC) 2021 com a classificação atualizada.

O futebol acreano tem quatro clubes entre os 236 que aparecem no ranking. E pela primeira três deles aparecem entre os 100 primeiros colocados. O Atlético-AC, 60° no RNC 2020, manteve a posição. O Galo Carijó, no entanto, perdeu pontos, passando de 1.562 para 1.464.

O Rio Branco-AC ainda é o segundo melhor clube do estado no ranking, mas caiu seis posições. O Estrelão era 68° no ranking 2020, com 1.109 pontos, e aparece em 74° no 2021, com 983 pontos.

Já o Galvez segue subindo na classificação pela terceira temporada consecutiva. O Imperador saiu do 123° lugar, com 430 pontos, e ocupa a 92ª posição, agora com 694 pontos.

O Plácido de Castro, último clube do Acre que aparece no ranking, caiu da 176ª colocação para o 194° lugar. O Tigre do Abunã somava 204 pontos no RNC 2020 e agora tem 153. O lídero do ranking é o Flamengo.

FFAC mantém posição, mas perde pontos

No Ranking Nacional das Federações (RNF) 2021, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) manteve o 18° lugar que ocupava na classificação 2020, mas com pontos a menos. Antes somava 3.305 pontos e atualmente tem 3.294, sendo a segunda melhor do Norte, atrás do Pará, 13° colocado.

