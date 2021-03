Após parto, esposo de Simone revela falta de momentos entre quatro paredes

Nos Stories do Instagram, o empresário se divertiu ao revelar a escassez de noites quentes

O pós-parto de Simone não tem sido o melhor momento para Kaká Diniz matar a saudade da esposa entre quatro paredes. Nos Stories do Instagram, o empresário se divertiu ao revelar a escassez de noites quentes.

Tudo começou quando Kaká filmou a esposa caminhando perto de casa. “Minha filha, desconheço se tem alguém mais linda do que você“, iniciou o empresário apaixonado.

“O que você está querendo?“, quis saber a cantora. “Que você me use hoje!“, confessou o maridão.

“Gente, estou sofrendo. Com esse negócio de recuperação de operação, o negócio está embaçado“, confessou Diniz. “A gente está seguindo os protocolos, né?“, respondeu Simone, enquanto os dois riam.

Apesar do “distanciamento” na cama, o amor dos dois segue firme e forte. Recentemente, o empresário postou fotos com a amada e se declarou.

“Lembra quando a gente se conheceu e eu perguntei pra você assim: ‘deixa eu te fazer feliz?’. Lembra quando subimos o altar e eu te perguntei assim: ‘deixa eu te fazer feliz?’“, iniciou.

“Já se passaram 8 anos ao seu lado, 8 anos construindo uma família linda, caminhando com o Senhor Jesus e felizes! Como é bom te amar e cuidar de você. Como é grande o aprendizado de ver diariamente o seu amor por Deus e aprender com isso todos os dias. Pois é meu amor, são 8 anos dizendo ‘sim’ todos os dias pra você. Obrigado por me deixar ser pai de um casal tão abençoado. Quando vejo o que construímos ao longo dos anos eu só posso te afirmar uma única coisa: Deus existe de verdade, somente Ele pra proporcionar tudo isso“, afirmou Diniz, que seguiu falando da relação dos dois.

“Mas a gente não briga? Não discute? Não diverge da opinião do outro? Claro que sim… Até nisso nosso amor é perfeito, porque mesmo com opiniões diferentes nós sabemos respeitar o espaço um do outro! Nosso amor é perfeito por sermos imperfeitos tentando ser perfeitos, mas jamais seremos, mesmo assim nós somos felizes“, completou.

“Vou continuar lutando todos os dias pra fazer vocês felizes… Dou minha vida se preciso for pela felicidade da minha família! Eu só queria te dizer isso hoje Simone: estou cumprindo o que te pedi há 8 anos atrás… Deixa eu continuar te fazendo feliz? Te amo, Simone! Obrigado por tanto“, concluiu Kaká Diniz.

Confira:

