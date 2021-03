Com apoio de Gleici, jovem presidente de ONG carioca cumpre missão humanitária no AC

E-mail: jackiepinheiro@gmail.com

B-Day da Gleici Damasceno

A aniversariante do dia 26 foi a querida atriz e ex participante do BBB Gleici Damasceno. A cada dia mais bonita, com os novos cabelos naturalmente cacheados, ela passou o dia recebendo homenagens em suas redes sociais. Merece muito!



Os 30 anos de Marcos Lessa

Há três anos, em 2018, o extraordinário músico Marcos Lessa celebrou seu aniversário com um show beneficente no Teatrão, cuja renda foi doada para o Núcleo Jardim Real. Nesse domingo, 28 de fevereiro, no dia do seu aniversário, ele realizou uma live, em Fortaleza-CE, transmitida pelo seu canal no YouTube, para celebrar os seus 30 anos, com parte da renda doada para a instituição Casa da União Lar Pequenina, no Acre. Como bom filho da terra, ele auxiliou seus irmãos acreanos, que cruzam um momento delicado de alagamentos, altos índices de COVID, surto de dengue e crise migratória.



Cearense de nascimento, Marcos é apaixonado pelo Acre e gravou um álbum com músicas inspiradas no Estado. Por todas essas atitudes de amor pelo Acre, em 2018, recebeu o título de cidadão acreano, embaixador do Estado e cavaleiro da Ordem da Estrela do Acre, a maior honraria concedida pelo Governo do Estado. Ele recebeu essa insígnia das mãos do então governador Tião Viana. Na foto, o artista com a sua esposa Maria Jeycielle Lessa.

Jovem presidente de ONG carioca cumpre missão humanitária no Acre

O fundador do jornal carioca Voz das Comunidades e presidente da ONG homônima, Renê Silva, está no Acre para cumprir mais uma de suas missões humanitárias. Desde o dia 20, ele e sua equipe percorreram o Estado – Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira – com o objetivo de mobilizar doações e atenção midiática pra situação que está acontecendo no Acre. Foi através dele, com o apoio da amiga Gleici Damasceno, que a mídia nacional começou a divulgar as matérias sobre as enchentes, surto de dengue, os altos índices de COVID e a crise migratória.

***

Ele pediu o apoio do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça do Acre para a realização da campanha oficial SOS Acre, conseguiu o apoio da Cruz Vermelha para mobilizar a logística para as doações e a adesão de artistas como Luciano Huck, Preta Gil e Patrícia Pillar, entre outros. Está auxiliando o Estado mais do que algumas autoridades e instituições locais e federais.

***

Vale dizer que Renê Silva foi escolhido pela Revista Forbes Brasil como um dos 30 jovens de até 30 anos que é exemplo de um time que está reiventando um país e assumindo as rédeas do futuro. Em 2018, ele ganhou o prêmio em Nova York da organização Mipad (Most Influential People Of African Descente), concedido a pessoas afrodescendentes influentes.

Tudo azul

Pro dia nascer feliz, uma super foto da fotógrafa acreana Bel Caetano, que ficou linda com o novo look. De cabelos azuis, linda, estilosa e a cada dia mais competente no seu ofício, não há mais como fazer parte apenas dos bastidores da fotografia. Ela é sucesso nas redes sociais!

Happy day

Parabéns para o massoterapeuta Bento Marques Albuquerque, que celebrou no sábado, 27, seus bem vividos 62 anos de idade, em Alto Paraíso de Goiás, onde reside atualmente. Na foto, ele com a sua sempre amiga Marlúcia Cândida. Saúde, paz e prosperidade!

Prata da casa

A advogada acreana Janaína Lusier Camelo Diniz, filha da jornalista Socorro Camelo e do ex senador Aníbal Diniz, foi nomeada para duas comissões no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente, Felipe Santa Cruz, convocou-a para compor a Comissão Especial de Direito Eleitoral e a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Ela tem se destacado na advocacia nos tribunais superiores em Brasília, atuando como sócia no renomado escritório Furtado Coêlho Advogados Associados, fundado pelo advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex presidente do Conselho Federal da OAB. Parabéns!

Idade nova

A aniversariante do dia 25 foi a jornalista e advogada Rachel Moreira, que celebrou a data em família, em função da pandemia. Parabéns!

Dica da Vitória Régia

Se há algo que é unanimidade desde o início da pandemia é que ninguém quer gripar! Para fortalecer a sua imunidade, prevenir e tratar estados grupais, lance mão do Oscilococcinum, um medicamento homeopático do laboratório Francês Boiron, que pode ser encontrado na Farmácia Vitória Régia. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Estilo e irreverência

Pro dia nascer feliz mais um modelo de óculos da coleção da influenciadora digital e Miss Acre 2014, Iasmyne Sampaio, que hoje reside em Portugal. Vale muito conhecer a coleção. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaa. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Morena iluminada

Além de ser um expert em cortes de cabelos e na velaterapia, o cabeleireiro César Maia, cabeleireiro da equipe do Salão Inove, é impecável na coloração de cabelos. Confere só esse visual “morena iluminada” criado por ele. Informações no Salão Inove Beleza & Bem-Estar, pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Ou com o próprio cabeleireiro César Maia, pelo celular 99988-9308.

Rainha da Glamurência

Os milhares de fãs de Marília Mendonça se preparam para conhecer uma nova faceta de sua rainha: a glamurência. A convite do Boticário, a cantora estrela a campanha digital para o lançamento de Glamour Fever, fragrância intensa e marcante, que promete ser uma verdadeira febre na perfumaria nacional.

A campanha faz conexão com atual fase da vida da cantora – ainda mais carismática e cheia de estilo – e acrescenta muito glamour à sua rotina. O novo reinado é regido pelo segredinho da fragrância, com acordes da orquídea Pink Leopard, uma flor de pétalas aveludadas e desenhos únicos. Tudo aqui é inspiração para o look de Marília, montado a partir das dicas de glamour da própria cantora. É assim que surge a rainha da Glamurência, esbanjando empoderamento, coroada por Glamour Fever.

Glamour Fever

Nos canais digitais da marca, Marília vai dividir dicas de como ficar cheirosa e glamurosa, demonstrando todo o poder e confiança que Glamour Fever oferece, já a partir da sua embalagem. A clássica estampa de leopardo – em tons caramelo, nude, preto e bronze – ganhou uma versão contemporânea, alinhada às tendências de moda para 2021. Para uma apaixonada pela estamparia animal print como Marília Mendonça, encarnar a garota glamour foi muito natural.

O lançamento fica completo com o batom da linha Make B. – com alta cobertura, textura cremosa e disponível na cor Vermelho Terra, e de um nécessarie – ambos com estampas seguindo o animal print, característica predominante na comunicação visual do cartuxo da fragrância.

Lançamentos do Boticário em parceria com Manu Gavassi

Como um dos principais lançamentos de 2021, o Boticário anuncia uma nova Intense, marca de maquiagem com linguagem jovem e que agora traz grandes inovações em fórmulas, embalagens e texturas, com pegada cool e descolada aliada a muita multifuncionalidade e praticidade. Com o relançamento, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros* moderniza o portfólio de Intense para se conectar ainda mais com a geração Z, oferecendo uma variedade de produtos que atendem aos anseios desses consumidores tanto nas cores, quanto nos formatos diferenciados de embalagens e formas de usar, explorando mais a maquiagem como forma de autoexpressão e diversão.

Além dos produtos, Intense chega alinhada com o movimento e conscientização sobre o meio-ambiente do Boticário, que já possui diversas iniciativas em prol do tema. Assim, Intense torna-se a primeira marca de maquiagem do Grupo Boticário a ter um portfólio 100% vegano, contemplando mais de 150 itens em todas as subcategorias (olhos, boca, rosto, pele, acessórios). A marca acredita que toda atitude sustentável pode reduzir o impacto ambiental para um mundo mais saudável e conseguiu aliar esse propósito à performance dos produtos, que foram reformulados e agora trazem ainda mais entrega de atributos. A novidade vai ao encontro da crescente procura dos consumidores por produtos veganos e cruelty free – livres de crueldade e testes em animais – prática já adotada pela marca há mais de 20 anos.

Intense by Manu Gavassi

Reformular Intense e trazer Intense by Manu Gavassi com a cocriação da atriz foi a aposta do Boticário para dar um novo rosto a uma marca já conhecida pelo consumidor brasileiro. Criada em 2008, inicialmente como linha de batons, Intense passou por algumas reformulações e rebrandings até aqui, e agora vem ainda mais moderna e conectada com o público jovem.

***

Além de estrelar, roteirizar e fazer a direção criativa da campanha de Intense que está no ar, Manu ainda assina novos itens da sua coleção. São 7 novos produtos dessa segunda cocriação da artista com o Boticário e passam agora a fazer parte do portfólio by Manu Gavassi a máscara de cílios BOOM!, o meu gloss favorito que traz efeito translúcido vinil, o lápis de olhos uvinha artística, uma caneta 4×1 para olhos e sobracelha, e ainda 3 glitters, sendo 2 em textura jelly que é mais uma inovação da marca. Para conhecer todas as novidades de Intense e Intense by Manu Gavassi acesse boticario.com.br/intense

Marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros

Pelo quarto ano consecutivo, o Boticário é eleito como a marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros*, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel, empresa de análises de dados de mercado e comportamento. Para chegar ao resultado foram entrevistados mais de três mil lares durante o mês de dezembro. O ranking é feito anualmente e endossa estratégias em torno dos valores da empresa, fala de amor em sua comunicação.

***

Em um ano difícil e de muitas incertezas, vale destacar as ações da marca em prol ao combate ao Covid-19. Por meio de doações de álcool em gel para a saúde pública e ações de conscientização em relação ao vírus, a marca continuou se mostrando presente e relevante para seus consumidores e a sociedade de maneira geral. Além disso, as campanhas em datas comemorativas, como Dia das Mães e Pais, também trouxeram essa pauta de forma leve e confortante para o consumidor.

***

O Boticário finalizou o ano com diversas iniciativas e compromissos sobre a equidade racial, assunto tão importante para a sociedade. Com diversas frentes de atuação, a marca promoveu discussões entre as principais vozes do assunto, levando conhecimento e informação para o público, incentivando valores que acredita, conversas e ações para um mundo mais igualitário. O projeto culminou em uma de suas principais campanhas do ano: a de Natal, que, desafiou o status quo, e trouxe em uma campanha de TV, uma nova abordagem do papai noel, representando milhares de famílias pelo país, pilar essencial para o Boticário e que reflete na proximidade com o seu consumidor.

MPAC faz doação para cozinhas comunitárias de Sena Madureira e Manoel Urbano

Por meio da Campanha SOS Acre, o MPAC tem enviado diversas toneladas de donativos aos municípios do estado afetados pelas cheias do rio. Nesta sexta-feira, 26, o órgão doou cerca de R$ 13 mil para cozinhas comunitárias em Sena Madureira e Manoel Urbano. O recurso será utilizado para aquisição de alimentos que serão servidos para a população que está em abrigos, onde os projetos das Cozinhas Comunitárias estão funcionando no momento.

***

Até o momento, foi contabilizado R$ 657.121,42 em doações advindas de mais de 5 mil apoiadores de todo o país, que se sensibilizaram com a situação de emergência pública que o Acre enfrenta e que já configura um dos momentos mais críticos de sua história, pois além da inundação dos rios, o estado também lida com o agravamento da pandemia do coronavírus, surto de dengue, e uma crise migratória na fronteira com o Peru. Desse total, R$ 575.759 já foram investidos na entrega de donativos para as famílias afetadas, restando um saldo, até o momento, de R$ 81.362,42 que resultará em mais entregas para as demais cidades que também foram afetadas pelas inundações dos rios.

