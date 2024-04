Laureus: Bellingham é eleito revelação do ano e Brasil passa em branco

O jogador Jude Bellingham, do Real Madrid, foi eleito a revelação do ano no Prêmio Laureus, realizado nesta segunda-feira (22/4). Com o prêmio, Bellingham tornou-se o primeiro jogador de futebol a receber o título de revelação do ano.

O Brasil passou em branco na cerimônia que premia atletas destaques do ano anterior. O país tinha Rayssa Leal, do skate, e Filipe Toledo, do surfe, concorrendo na categoria de Esporte de Ação. O troféu acabou com outra jovem skatista, Arisa Trew. Em 2023, a ela foi a primeira mulher a concluir a manobra de 720º.

Na ginástica, Simone Biles recebeu o Prêmio de Retorno do Ano, após pausa na carreira para cuidar da saúde. No geral, Novak Djokovic venceu pela quinta vez e igualou o recorde de outro tenista: Roger Federer. A mulher coroada como melhor atleta foi Aitana Bonmatí, campeã mundial de futebol com a seleção da Espanha.

Personalidades como Tom Brady, Usain Bolt e Carlos Alcaraz marcaram presença na premiação, realizada em Madri, na Espanha. A cerimônia foi apresentada por Andy Garcia.

Veja vencedores: