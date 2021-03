Cooperaçaí recebe 390 mil reais da Fundação Banco do Brasil

A Fundação Banco do Brasil (FBB) e a Cooperativa de Trabalho de Produção e Comercialização de Produtos Agro Extrativista da Vila Campinas do município de Plácido de Castro (Cooperaçaí) assinaram termo de cooperação para ampliação da capacidade de produção e comercialização de polpas de frutas, impulsionando a promoção e a geração de trabalho e renda para famílias de pequenos produtores.

O ato de assinatura aconteceu na última sexta-feira, 26, na Agência do Setor Publico do Banco do Brasil com as presenças do superintendente do Banco do Brasil, Márcio Carioca, presidente da Coperaçaí, Francisco Ferreira, superintendente da Organização de Cooperativas do Brasil OCB/AC, Emerson Gomes e a diretora técnica da empresa de consultoria, elaboração de projetos e captação de recursos Master Ideias, Marilda Brasileiro Rios.

A Cooperaçai, teve apoio da OCB e Master Ideias para o desenvolvimento da proposta com nome Safra Segura, foi uma das vencedoras do chamamento públicos para Projetos de Inclusão Sócio Produtiva da Fundação Banco do Brasil 2020, sendo contemplada com recursos não reembolsáveis no valor de 390.622 reais, que será usado na ampliação e modernização da infra estrutura da cooperativa, desde, reforma e ampliação do espaço físico, aquisição de insumos e novos equipamentos, gestão e acompanhamento do projeto, aprimoramento da gestão, produção e manejo de produtos, instalação software gerencial para controle de gestão administrativo financeiro e comercial.

Esse investimento aumentará a media da produção da cooperativa em 40%, estrutura que possibilitará a inclusão de novos produtores e elevará a renda das famílias que atuam com o plantio, coleta e comercialização de polpas de frutas. “O Banco do Brasil é referência nacional no apoio ao pequeno, médio e grande produtor rural, nossa ideia é apoia-los. A destinação do convênio vai ser em conformidade ou de acordo com as especificações do projeto da cooperativa, sempre com o intuito de fomentar o social, fortalecer economicamente os cooperados e que tenham um olhar com a sustentabilidade do negócio” explicou o superintendente do Banco do Brasil Agência Rio Branco, Márcio Carioca.

“Hoje viemos assinar o contrato, nós da Cooperaçaí estamos muito contentes com essa oportunidade que conseguimos depois de um ano, com todo apoio da OCB, Master Ideias e da Fundação Banco do Brasil”, reitera o presidente da Coperaçaí, Francisco Ferreira.

“Para nossa felicidade o projeto da Cooperaçaí foi aprovado para um melhor desenvolvimento nas condições de qualidade da indústria. Vai garantir todo um processamento das frutas, o que antes tinha muita dificuldade principalmente no armazenamento do produto, agora não terá mais com esse projeto financiado pela fundação”, contou o superintendente da OCB/AC, Emerson Gomes.

A CooperaçaÍ foi criada no ano de 2013 com familiares de produtores rurais que viam no cooperativismo uma oportunidade de valorizar a produção e garantir o sustento, apostando na organização coletiva. Atualmente a CooperaçaÍ comercializa semanalmente polpas de frutas regionais para servidores de instituições públicas e privadas nas cidades de Rio Branco e Acrelândia e revendedoras e que comercializam os produtos na comunidade local.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários