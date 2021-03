De sutiã, Simaria surpreende fãs ao abaixar roupa e mostrar a calcinha

Cantora aproveitou fotos ousadas para divulgar uma live com Simone no próximo domingo

A cantora Simaria, da dupla com Simone, deixou os fãs em polvorosa nesta terça-feira (30/3) ao publicar uma sequência de fotos ousadas em seu perfil no Instagram. A artista surgiu com uma calça sensual e deixou à mostra a calcinha.

Usando apenas sutiã na parte superior do corpo, Simaria fez pose com a calça jeans abaixada, deixando em evidência a parte de baixo da peça íntima. Em uma das imagens, a sertaneja faz pose com o bumbum no jardim de casa.

Na legenda da publicação, a irmã de Simone divulgou a mais nova live da dupla, marcada para o próximo domingo (4/4). “Boa tarde! Domingo de Páscoa e alegria é por nossa conta!”, disse.

“A partir das 17h, tem live com participações de Tierry e Tarcisio do Acordeon. Avisa todo mundo!”, pediu. Nos comentários, os fãs da Coleguinha destilaram elogios à beldade.

