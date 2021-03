De virada e sob chuva, Corinthians supera Ponte e vence a primeira no Paulistão

Com gols de Mateus Vital e Jô, Timão reencontra vitória após sete partidas e conquista os três pontos pela primeira vez no Paulistão

O Corinthians começou o jogo com surpresas na escalação, as principais foram as escolhas por Luan como titular, após três meses, no meio-campo, e o garoto Antony começando um jogo pela primeira vez na carreira. Na linha defensiva, a ausência de laterais, já que três estiveram entre os 14 contaminados no surto de Covid-19 no qual o Timão foi atingido na última semana, quatro zagueiros, com João Victor improvisado na lateral-direita e Bruno Méndez na lateral-esquerda.

PONTE ABRE O PLACAR

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o centroavante ponte pretano Paulo Sérgio, com dores, foi substituído para a entrada do garoto João Veras, de 20 anos. A entrada do jogador deu mais qualidade ofensiva nas investidas da Macaca, quase sempre pelo lado esquerdo. E foi no setor, e com a prata da casa, que a Ponte Preta abriu o placar cinco minutos após entrar em campo, aos 31 minutos de jogo. O atacante ganhou pelo alto do zagueiro corintiano Jemerson, que pediu falta, abriu o compasso na entrada da grande área e bateu no canto esquerdo de Matheus Donelli.

EMPATE NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Quase na saída para o intervalo o Corinthians conseguiu empatar o jogo após boa troca de passes pelo lado direito corintiano. O meia Mateus Vital arriscou na entrada da grande área e acertou o canto direito baixo do goleiro Luan.

CHUVA E OTERO MUDAM O JOGO

Assim como no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira (3), o Timão melhorou depois que uma forte chuva caiu em Itaquera, encharcando o gramado da Neo Química Arena. O técnico Vagner Mancini promoveu a entrada do venezuelano Otero, que começou a arriscar chutes e levar perigo a meta adversária.

VIRADA QUEBRA JEJUM

Aos 32 minutos do segundo tempo, após uma disputa área, o atacante Pedrinho, da Ponte Preta, deu uma carga por trás do meia Mateus Vital, do Timão. Com alguns segundos de atraso, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti, Na cobrança, Jô, que havia entrado no intervalo, bateu no canto esquerdo de Luan, que fez a defesa, mas no rebote o centroavante corintiano voltou a balançar as redes depois de nove jogos, dando a vitória ao Timão depois de sete partidas.

EXPULSÃO DE CANTILLO

O Corinthians teve que jogar com um atleta a menos nos cinco minutos finais da partida, após o meia Cantillo pisar no tornozelo de Moisés aos 40 minutos do segundo tempo. A princípio, o árbitro Raphael Claus marcou a falta e não deu cartão, mas ao ser acionado pela arbitragem de vídeo foi até o monitor e deu o cartão vermelho ao jogador corintiano.

TRAVE DA MACACA NO FIM

Atrás o placar e com um jogador a mais, a Ponte foi pra cima nos minutos finais e quase empata o jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, Moisés chutou forte e cruzado, acertando a trave esquerda do goleiro Matheus Donelli.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 PONTE PRETA- 3ª RODADA DO PAULISTÃO

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 7 de março de 2021, às 11h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Anderson José de Moraes Coelho

Árbitro de vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Antony e Bruno Méndez (Corinthians); Luizão (Ponte Preta)

Cartão vermelho: Cantillo (Corinthians)

GOLS: 0-1 João Veras (31’/1T); 1-1 Mateus Vital (46’/2T); 2-1 Jô (33’/2T)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e João Victor; Roni e Cantillo; Mateus Vital (Adson, 42’/2T), Luan (Araos, 41’/2T) e Rodrigo Varanda (Otero, 16’/2T); Antony (Jô, intervalo). Técnico: Vagner Mancini.

PONTE PRETA: Luan; Apodi, Ruan Renato, Luizão e Yuri; Dawhan, Vinicius Locatelli (Léo Naldi, intervalo) e Renan Mota (Papa Faye, 41’/2T); Pedrinho (Bruno Michel, 41’/2T), Paulo Sérgio (João Veras, 26’/1T) e Moisés. Técnico: Fábio Moreno

FOTO: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

