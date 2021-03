Elton John, chega aos 74: Veja as 20 músicas dele mais tocadas no Brasil

O pianista e compositor Elton John, nascido Reginald Kenneth Dwight, faz 74 anos hoje (25).

Considerado um dos compositores mais prolíficos do mundo, gravou quase 40 álbuns entre estúdio e ao vivo, além de 17 coletâneas, 5 trilhas para o cinema e 4 para o teatro musical.

Lançou ao longo da carreira da carreira (mais de 50 anos) quase 130 singles e praticamente todos estiveram em algum Top Parade mundo afora.

A pedido desta coluna, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais (Ecad) fez um levantamento do acervo do cantor e compositor britânico registrado no país.

Segundo o banco de dados do Ecad, são impressionantes 801 músicas cadastradas, com 1.530 gravações.

Nos últimos 5 anos cerca de 85% do que Elton amealhou em “royalties” no Brasil vieram da execução de suas músicas no rádio, TV, cinema e shows.

Conheça agora o ranking das 20 canções mais tocadas desse gênio no Brasil nos últimos cinco anos.

Dessas músicas 20, nada menos que 16 são em parceria com seu melhor amigo e alma gêmea musical, Bernard “Bernie” Taupin —uma relação que já dura mais de 50 anos:

1 – Your Song (Elton/Taupin)

2 – Skyline Pigeon (Elton/Taupin)

3 – Nikita (Elton/Taupin)

4 – Sacrifice (Elton/Taupin)

5 – Don’t Go Breaking My Heart (Elton/Taupin)

6 – Rocket Man (Elton/Taupin)

7 – Can You Feel The Love Tonight (Elton/Tim Rice)

8 – Circle of Life (Elton/Tim Rice)

9 – You Gotta Love Someone (Elton/Taupin)

10 – Daniel (Elton/Taupin)

11 – I Guess That´s Why They Call It The Blues (Davey Johnstone/ Elton/ Taupin)

12 – Don´t Let The Sun Go Down On Me (Elton/Taupin)

13 – Candle In The Wind (Elton/Taupin)

14 – Little Jeannie (Card Dinah/ Elton)

15 – The One (Elton/Taupin)

16 – Goodbye Yellow Brick Road (Elton/Taupin)

17 – Empty Garden (Elton/Taupin)

18 – Blue Eyes (Card Dinah/ Elton John)

19 – Sad Songs (Say So Much) – (Elton/Taupin)

20 – I Want Love (Elton/Taupin)

(Foto: Reprodução)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários