Acidente na BR-364 deixa caminhonete com o eixo traseiro arrancado e quase termina em tragédia

Um acidente entre um táxi e uma caminhonete deixou um dos veículos sem o eixo traseiro na tarde deste sábado (18) e por pouco não acaba em tragédia. O caso aconteceu no quilômetro 72 da BR-364, sentido Sena-Rio Branco.

As imagens divulgadas na pagina no Instagram do fotógrafo James Pequeno mostram os estragos causados nos veículos com o impacto da batida.

A caminhonete ficou na lateral da pista, com o eixo traseiro totalmente desprendido do veículo.

Já o táxi ficou mais a frente, em um matagal. O estepe do veículo também foi arrancado. Não há informações sobre feridos.