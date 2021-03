“Espero que não minta”, diz vereadora a Frank Lima, sobre ‘kit covid’

A fiscal do parlamento frisou que não adianta o órgão contestar, tendo em vista que as provas estão em evidência

A vereadora Michelle Melo (PDT) usou a sessão remota da Câmara Municipal da Capital, nesta quinta-feira (25), para rebater as declarações do secretário de Saúde do município Frank Lima, sobre a compra dos medicamentos ivermectina e azitromicina para uso no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

A polêmica iniciou quando a parlamentar mostrou contratos de mais de R$ 700 mil para compra dos medicamentos na capital, porém, o gestor de Bocalom, em resposta por meio da imprensa local, contou que as compras já fazem parte da atenção primária há muito tempo.

Em resposta, mais uma vez a vereadora mostrou dados do portal da transparência de Rio Branco, onde comprovam que os medicamentos foram adquiridos com recursos da Covid-19. “São recursos para enfrentamento da pandemia do Covid-19, espero que o secretário Frank Lima não insista em coisas que não tem eficácia e comece a ter ações que de fato surtam efeito para a população”.

Melo continuou: “Espero que ele não minta, que não venha nas redes sociais ou imprensa, fazer declarações mentirosas”, desabafou.

A fiscal do parlamento frisou que não adianta o órgão contestar, tendo em vista que as provas estão em evidência. “Merecemos respeito”, encerrou.

