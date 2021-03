Família que perdeu tudo na alagação em Sena Madureira pede ajuda para recomeçar a vida

Quem quiser fazer doações pode entrar em contato com Leniza, que é amiga da família, através do telefone 068 99204-2183

Pais de cinco filhos, Átila Oliveira de Brito e Manoel Adão Rocha da Silva perderam tudo por conta da cheia do Rio Iaco em Sena Madureira.

A família mora no bairro da Vitória, que ficou quase todo submerso pelas águas das enchentes desse ano e que deixou milhares de famílias desabrigadas no Acre.

Manoel Adão é diarista e está há 5 meses sem trabalho e a alagação destruiu o pouco que ele a mulher e os filhos possuíam. “Estou há 5 meses desempregado. Com essa alagação tive que sair de casa e perdemos tudo. Estamos morando de aluguel em uma casa aqui no Ana Vieira, o dinheiro que a gente recebe do bolsa família é para pagar o aluguel. Mas agora a dona da pediu o local de volta”, disse.

Quem quiser fazer doações, pode entrar em contato com Leniza, que é amiga da família, através do telefone 068 99204-2183.

