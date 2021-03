Flamengo vence duelo emocionante com Minas e segue 100% na Champions

Uma cesta de três pontos do ala/pivô Marquinhos, a quatro segundos do fim, garantiu a emocionante vitória do Flamengo sobre o Minas Tênis Clube por 96 a 93 no duelo que encerrou a segunda janela do Grupo D na primeira fase da Champions League das Américas, torneio equivalente à Libertadores no basquete masculino.

A partida desta terça-feira (9) foi disputada na Arena Minas, em Belo Horizonte, que sediou o segundo turno da chave.

O Rubro-Negro foi a seis pontos, no topo do grupo, seguido por Minas, com cinco pontos, e Instituto (Argentina), com quatro.

Os minastenistas têm quatro jogos disputados, enquanto cariocas e argentinos só atuaram três vezes. O duelo entre eles pela primeira janela, que ocorreria no último dia 5 de fevereiro, foi adiado após a equipe da cidade argentina de Córdoba registrar um surto do novo coronavírus (covid-19) e ainda não foi remarcado.

Os dois primeiros colocados da chave avançam ao mata-mata, que será disputado em sede que ainda será definida, entre os dias 8 e 13 de abril, em jogo único.

A primeira janela do Grupo D foi realizada no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A terceira e última, entre os dias 24 e 26 de março, será no ginásio Ángel Sandrin, em Córdoba.

A metade inicial da partida teve superioridade flamenguista. As nove bolas de três pontos em 18 tentativas nos dois primeiros quartos foram determinantes para o Rubro-Negro ir para o intervalo vencendo por 44 a 35.

No terceiro período, o Minas reagiu, anotando sete cestas no garrafão e chegou a empatar o jogo, acordando o sistema defensivo da equipe carioca, que reequilibrou as ações e levou uma vantagem de três pontos para os dez minutos finais.

O último quarto foi extremamente aberto. As estratégias eram claras: o Minas buscando o garrafão, liderado pelo ala/armador David Jackson (que foi o cestinha do jogo, com 34 pontos), e o Flamengo investindo nas bolas de três – que voltaram a cair.

Cada time anotou 29 pontos no período. Nos 30 segundos finais, brilhou a experiência de Marquinhos, maior pontuador rubro-negro no duelo (20 pontos), para garantir a terceira vitória da equipe na Champions.

Foi o segundo triunfo do Flamengo na segunda janela da competição. Na segunda-feira (8), o Rubro-Negro derrotou o Instituto por 78 a 77, em duelo no qual os cariocas precisaram se recuperar de uma desvantagem de 14 pontos para buscar o resultado.

#BCLAmericas 📍 Belo Horizonte, Brasil. ⛹🏽‍♂️ Grupo D 🇧🇷 @MinasTenisClube 93 vs 96 @TimeFlamengo 🇧🇷 ⭐️ MVP 👉🏽 Lucas Martinez | @LukeMartinez25 🏀 19 Puntos

🙌🏽 2 Rebotes

💫 2 Asistencias

🧤 3 Robos

♨️ +23 Eficiencia pic.twitter.com/idiWoqbAPo — #BCLAmericas (@BCLAmericas) March 9, 2021

(Foto: Orlando Bento/MTC)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários