FPF leva duelo entre Mirassol e Corinthians para Volta Redonda

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta segunda-feira (22) a partida entre Mirassol e Corinthians, que abre a quinta rodada do Campeonato Paulista, às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (23) no Estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda (RJ).

O anúncio foi feito horas depois de a entidade suspender o torneio até o dia 30 de março, devido à impossibilidade de realizar jogos durante a Fase Emergencial do combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19) no estado de São Paulo.

Segundo a FPF, o duelo foi marcado após acordo entre Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), governo do estado do Rio de Janeiro e prefeitura de Volta Redonda.

O Corinthians informou que a equipe foi nesta segunda à noite para o município fluminense, onde também terá compromisso pela segunda fase Copa do Brasil nesta sexta-feira (26), às 21h30, contra o Retrô-PE. O Mirassol viaja na terça-feira.

“O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais”, diz o comunicado da FPF.

Em nota, a prefeitura de Volta Redonda confirma o duelo entre Mirassol e Corinthians (embora informe o horário como 19h), e menciona a realização de São Bento e Palmeiras, pela terceira rodada do Paulista, às 15h30, no estádio.

A mudança desta outra partida ainda não foi ratificada pela FPF. No site oficial, o confronto consta como marcado para o Estádio Independência, em Belo Horizonte, onde ocorreria na quarta-feira passada (17), também devido às restrições em São Paulo.

Um dia antes, o governo de Minas Gerais vetou jogos de outros estados em território mineiro e o compromisso foi adiado.

“De acordo com o protocolo [da Ferj], deverá ser feita a testagem em todos os atletas e comissão técnica antes do jogo, aferição de temperatura na chegada ao estádio e disponibilização de álcool gel em todos os ambientes. Além disso, as delegações devem chegar ao estádio no máximo 1h30 antes das partidas e os vestiários serão separados por equipe”, informa o comunicado da prefeitura.

Mais cedo, após uma reunião virtual com os 16 clubes da Série A1 (primeira divisão) do Paulista e representantes dos sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores, a FPF divulgou nota afirmando que o Estadual seguiria a paralisação determinada aos eventos esportivos em São Paulo, sendo retomado a partir do dia 31 e concluído “na data prevista, 23 de maio”.

Também conforme o comunicado anterior, os jogos das rodadas afetadas (quinta, sexta e sétima) “serão reagendados e publicados em momento oportuno”.

A interrupção do futebol e de outros eventos esportivos em São Paulo se deu após recomendação do Ministério Público Estadual devido ao avanço da pandemia.

Conforme números apresentados nesta segunda pelo Centro de Contingência do Coronavírus, 91,2% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) no estado estão ocupados por pacientes com covid-19.

