Gehlen Diniz acredita que troca no Ministério da Saúde vai acelerar vacinação da população

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) usou o grande expediente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) nesta terça-feira (16), para elogiar a troca do comando do Ministério da Saúde, onde sai Eduardo Pazuello e entra o médico Marcelo Queiroga.

Diniz destacou que a medida mostra que o governo federal de Jair Bolsonaro deverá, enfim, tomar medidas efetivas no combate ao coronavírus. “Chega de jogar as pessoas uma contra as outras”, declarou.

O parlamentar disse que acredita que com o novo ministro, possa de fato, ocorrer a vacinação em massa. “Vamos torcer para que chegue mais vacinas”, concluiu.

