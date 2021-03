Juliette Freire faz história e passa Beyoncé e Anitta em engajamento no Instagram

15.6 milhões de seguidores – e contando! Essa é a quantidade de pessoas que estão seguindo Juliette Freire no Instagram nesta quinta-feira (25.03). Um número já impressionante e que cresce mais e mais a cada dia.

Participante do BBB21, a advogada e maquiadora (e possívelmente cantora no futuro) vem se destacando no reality show e conquistando o carinho, empatia e admiração de milhões de pessoas fora dele.

Ela – que logo antes de entrar no confinamento, no dia 25 de janeiro, exatamente dois meses atrás, tinha 3,8 mil seguidores – está alcançando números imensos, o que a fez bater uma marca histórica.

De acordo com um levantamento feito pela HypeAuditor, responsável por analisar dados no Instagram, a paraibana agora é dona de uma das contas com maior engajamento (o que inclui reações, compartilhamentos, comentários e cliques) no Brasil e no mundo.

No Brasil, ela ocupa atualmente a 30ª posição, ficando atrás de nomes como Bruna Marquezine e Tatá Werneck. Contabilizando todo o globo, seu lugar também não é nada mal: 197º.

De acordo com a Desbrava Data, empresa especializada em marketing, o engajamento de Juliette chegou a taxa de 7,6% – um número maior do que os de artistas consagrados, como Beyoncé (1,2%), Ivete Sangalo (0,7%), Anitta (1,7%) e Manu Gavassi (1,4%).

Durante o programa, Ju chegou a declarar que ficaria muito feliz se conseguisse sair da casa com 1 milhão de seguidores, sem fazer a menor ideia que já entrou para a história do Big Brother Brasil como a participante que mais ganhou followers – posto de popularidade que antes pertencia à Rafa Kalimann, do BBB20.

