Lula, Ciro, Mandetta e Haddad venceriam Bolsonaro no 2º turno, mostra pesquisa Atlas

O presidente Jair Bolsonaro aparece como líder nas simulações de primeiro turno da eleição presidencial em pesquisa da consultoria Atlas finalizada ontem.

Mas teria menos votos no segundo turno que ao menos quatro figuras cotadas para disputar contra ele em 2022:

o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM), o primeiro ministro da Saúde do próprio Bolsonaro.

Numa disputa final contra Lula, o ex-presidente marca 44,9%, ante 38,8% do atual presidente. A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos.

Nas simulações feitas com Ciro e Mandetta, as vantagens dos adversários de Bolsonaro também ocorrem acima da margem de erro: 44,7% a 37,5% no caso de Ciro; 46,6% a 36,9% no teste com Mandetta – a diferença mais ampla.

Já Haddad, que disputou segundo turno contra Bolsonaro em 2018 e terminou derrotado, marca mais pontos que Bolsonaro, mas com uma diferença dentro dos limites da margem de erro: 43% a 39,4%.

Ainda nas simulações de segundo turno, o Atlas apurou que Bolsonaro marcaria mais pontos – mas dentro da margem de erro – que outros três possíveis rivais.

Teria estreita vantagem sobre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com placar de 39,8% a 39,3%; sobre a ex-ministra Marina Silva (Rede), com 37,1 a 36,1%; e sobre o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (sem partido), com 34,3% a 33,1%.

O único possível adversário que Bolsonaro consegue vencer com uma diferença acima da margem de erro é o apresentador de TV Luciano Huck (sem partido). Neste caso, o placar a favor do atual presidente é de 37,3% a 32,5%.

Primeiro turno

O Atlas fez duas simulações de primeiro turno da eleição presidencial. Na primeira, Lula aparece como o candidato do PT.

Na segunda, o postulante petista é Haddad. Bolsonaro aparece na frente nos dois testes. No primeiro teste, o resultado foi:

• Bolsonaro – 32,7%

• Lula – 27,4%

• Moro – 9,7%

• Ciro – 7,5%

• Mandetta – 4,3%

• Doria – 4,3%

• Huck – 2,5%

• João Amoêdo (Novo) – 2%

• Marina – 1,3%

• Guilherme Boulos (Psol) – 0,9%

• Flávio Dino (PCdoB) – 0,7%

• Alexandre Kalil (PSD) – 0,7%

Na segunda simulação de primeiro turno de 2022 feita pelo Atlas, o placar apurado foi:

• Bolsonaro – 32,3%

• Haddad – 15,7%

• Ciro – 11,6%

• Moro – 10,4%

• Doria – 5,3%

• Mandetta – 5,2%

• Huck – 4,4%

• Amoêdo – 2,5%

• Boulos – 2,2%

• Marina – 1,3%

• Dino – 1,3%

• Kalil – 0,8%

O Atlas coletou opiniões de 3.721 pessoas por meio de um sistema online de apuração. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 10 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

(Foto: Eraldo Peres/AP)

