Lula lidera pesquisa sobre potencial de voto para presidente

Enquanto uma pesquisa de intenção de voto mostra como está a corrida eleitoral, a de potencial busca medir o piso e o teto de aceitação de cada um dos possíveis candidatos. O instituto cita o nome de cada possível concorrente e pergunta se o eleitor votaria nele com certeza, se poderia votar, se não votaria de jeito nenhum.

Na pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), novo instituto da estatística Márcia Cavallari (exIbope), 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula e 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Bolsonaro aparece com 12 pontos porcentuais a menos no potencial de voto (38%), e 12 a mais na rejeição. Em seguida, Moro (31%), Huck (28%), Haddad (27%), Ciro (25%), Marina (21%), Mandetta (15%), Doria (15%) e Boulos (10%). Lula é mais forte entre os pobres e no Nordeste. Bolsonaro, entre os ricos e no Sul.

O Ipec ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios do País. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro e a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

