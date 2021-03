Mulher descobre apartamento secreto atrás do espelho do banheiro

Uma mulher fez uma descoberta perturbadora e que parece saída de um filme de terror como ‘Candyman’, mas que também mereceu comparações a ‘Parasita’.

No início deste mês, Samantha Hartsoe descobriu um apartamento secreto com três quartos atrás do espelho do banheiro.

Samantha Hartsoe fez a descoberta quando procurava a origem da corrente de ar proveniente do banheiro.

Quando retirou o espelho, viu um buraco que dava acesso a um apartamento e resolveu ir explorá-lo, filmando todos os seus passos.

Os vídeos foram publicados no TikTok e tornaram-se virais.

“A curiosidade matou o gato, a curiosidade vai me matar”, disse à NBC New York, referindo-se à sua corajosa exploração do apartamento secreto. “Eu não podia não saber o que estava do outro lado do meu banheiro”, argumentou.

Armada com um martelo, Samantha subiu pelo buraco e entrou no apartamento misterioso.

No interior da habitação, cuja construção não foi concluída, havia janelas com vista para a rua e sacos de lixo espalhados pelo chão. Também encontrou uma garrafa de água vazia, o que a deixou “inquieta”.

“Esperava que estivesse ali alguém, particularmente depois de ter visto a garrafa de água”, fez notar em declarações à revista New York.

Mas após explorar mais o espaço, ver a canalização exposta e constatar que não havia um banheiro, Samantha Hartsoe determinou que o apartamento não estava habitável.

A existência deste apartamento permanece um mistério. O próprio síndico do prédio de Samantha desconhecia que havia um apartamento atrás do banheiro.

