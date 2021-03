Ponte do Madeira tem novo atraso e não será entregue dia 18, como prometeu Bolsonaro

A Ponte do Rio Madeira não será mais entregue no dia 18 de março, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, durante sua vinda ao Acre. O motivo é que, a apenas uma semana da data, a obra ainda está em fase final de conclusão.

Informações repassadas pelo superintendente do Dnit de Rondônia, André Santos, nesta quinta-feira (11), a obra deve ser entregue até o fim do mês março.”A data de entrega sempre foi 25 pra frente”, declarou.

A estrutura de 1,9 Km de extensão está sendo construída desde 2014 e tem o objetivo de interligar Rondônia ao Acre. A obra foi orçada em R$ 130 milhões. O acesso à ponte já está pavimentado no lado do Acre e em 97,22% no lado de Rondônia.

A ponte sobre o Rio Madeira já sofreu alguns atrasos. Entre muitas previsões, a primeira foi que seria entregue no fim de 2019, já a última era de que a estrutura seria inaugurada no fim de 2020.

