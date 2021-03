Prefeitura no Acre abre processo seletivo com salário de quase R$ 2 mil 

A prefeitura de Manoel Urbano abriu na manhã desta quarta-feira (10) um processo seletivo com objetivo de realizar a contratação temporária de profissionais da educação para atuarem no município. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

As vagas são para os cargos de: Professor Zona Urbana fundamental II (Cadastro de Reserva), Professor Zona Rural, visando atuarem nas Escolas Rurais e Urbanas.

A seleção para os cargos terá análise de currículo e entrevista com os candidatos. O salário oferecido é de R$ 1.803,90 .

O Processo Seletivo Simplificado será realizado na cidade de Manoel Urbano. A validade do Processo Seletivo será de 01 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições para este Processo Seletivo Simplificado serão realizadas de forma presencial ou por procuração devidamente autenticado (a) (com firma reconhecida) em cartório, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas de quinta-feira (11) e sexta-feira (12).

