Prefeitura vai vacinar profissionais da Saúde afastados por serem grupo de risco

O secretário municipal de Saúde em Rio Branco, Frank Lima publicou uma portaria na manhã desta quinta-feira (25), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), autorizando a vacinação completa contra a covid-19 em profissionais da pasta que estão afastados das atividades por serem integrantes do grupo de risco.

Ainda de acordo com a decisão, após a imunização, o retorno dos profissionais às suas atividades presenciais deverá ocorrer quinze dias após o esquema vacinal finalizado.

“Nos casos em que os servidores sejam portadores de doenças graves que os impeça de retornar ao trabalho presencial, estes deverão apresentar Laudo Médico que detalhe esta situação, o qual deverá passar pela análise e homologação da Junta Médica do Município”, diz o documento.

O titular da pasta disse ainda que o profissional que se negar a receber a vacina deve documentar a recusa, “contendo as vantagens e os efeitos adversos possíveis”.

“Em caso de recusa por contraindicação, o trabalhador deve apresentar atestado médico devidamente preenchido”, continuou.

Ao final, Frank acrescentou: “Todas as medidas sanitárias estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde devem ser mantidas após a vacinação dos servidores, continuando obrigatório o uso contínuo de máscaras, a higienização constante das mãos, devendo ainda ser mantido o distanciamento necessário de servidores e do público em geral nas dependências dos órgãos municipais”.

