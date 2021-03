Questionado por viagens, Bocalom justifica, mas avisa: “Continuarei viajando”

O chefe do executivo municipal justificou as viagens como inadiáveis e alegou estar em busca de recursos para a Capital

A Câmara Municipal de Rio Branco, realizou na manhã desta terça-feira (9), uma audiência pública com objetivo de cobrar inúmeras explicações ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas), dentre elas, as recentes viagens do gestor.

No entanto, após uma fala do vereador Fábio Araújo (PDT), dizendo que a viagem em meio a enchente na capital era imprópria, Bocalom revidou e discordou do parlamentar. “Não sou obrigado a concordar com sua opinião, mas não adianta ficar tirando fotos em meio a enchente, temos que buscar recursos e foi o que fiz, quero dizer vereador, que irei continuar indo a Brasília em busca de recursos”, disparou.

O chefe do executivo municipal justificou as viagens como inadiáveis, para ele, o encontro com representantes do governo federal tinham o objetivo de firmar o compromisso de investimentos para a revitalização do Igarapé São Francisco.

