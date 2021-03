Rafinha recebe a camisa 13 e confia em brilho no Grêmio: “Vou ter muito sucesso”

Lateral-direito está no CT Presidente Luiz Carvalho para realizar exames e demonstra empolgação para começar a trabalhar com o grupo de Renato Portaluppi

Rafinha já está no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho. Após desembarcar em Porto Alegre na noite do último domingo, o lateral-direito foi ao complexo gremista nesta manhã conhecer o grupo. Feliz pela acolhida da torcida, o mais recente reforço tricolor confia em uma passagem de brilho pela Arena.

Ao chegar ao CT, Rafinha foi recebido pelo CEO do clube, Carlos Amodeo. Antes de rumar ao vestiário, o jogador de 35 comentou sobre a chegada no aeroporto Salgado Filho.

Naquele momento, ainda não tinha sido oficializado pelo Grêmio e evitou dar muitas declarações. Mesmo assim, foi recebido com empolgação pela torcida.

– Queria agradecer pelo carinho, a recepção tive ontem. Mesmo sem eu falar nada sobre o Grêmio, os torcedores me encontraram no aeroporto, demonstraram um carinho muito grande e se mostraram muito felizes com minha vinda – afirmou.

No clube gaúcho, Rafinha atuará com a camisa 13, número que carrega ao longo da carreira. O lateral, que passará por exames antes de começar os trabalhar com o grupo, se mostra ansioso para ser incorporado.

Com passagens vitoriosas por Bayern de Munique e Flamengo, acredita em mais uma temporada de títulos, agora pelo Grêmio.

– Agora é começar a trabalhar de novo, conhecer novos companheiros todos mundo do clube e colocar em prática o que fiz pela minha carreira. Tenho certeza que vou ter muito sucesso pelo Grêmio – declarou.

Rafinha é o primeiro reforço anunciado pelo Grêmio para a temporada. O jogador assina contrato de oito meses, até o final de 2021.

