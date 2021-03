Roda de carreta solta, atinge Van e deixa 4 pessoas gravemente feridas em estrada no AC

Nesta quarta-feira (3), uma Van que fazia o trajeto sentido Tarauacá/Cruzeiro do Sul na BR-364, se envolveu em um grave acidente após ser atingida por um pneu que se soltou de uma carreta.

Segundo informações repassadas por motoristas que trafegam no local, a roda do veículo soltou e bateu de frente na Van que, devido ao impacto, saiu da pista.

No acidente, ao menos 4 pessoas, além do motorista, ficaram em estado grave e foram encaminhados ao Hospital Regional do Juruá e correm risco de morte. O motorista teve fratura exposta no braço

