FOTOS: veja como ficou casa após assassinato de filha de deputado

A casa onde Raquel Cattani foi assassinada, filha do deputado estadual Gilberto Cattani, ficou revirada. Imagens registradas após o crime mostram o quarto da vítima com roupas e objetos estapalhados pela cama e pelo chão. A cozinha parece intacta, mas a sala tem roupas, coberta e até uma caixa com remédios em cima do sofá.

A jovem, de 26 anos, foi morta a facadas. O corpo foi achado por um parente em um dos quartos do imóvel, nesta sexta-feira (19), na zona rural de Nova Mutum (MT).

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP-MT), a casa tinha sinais de violência, como uma televisão quebrada. Uma moto e um celular de Raquel também foram levados do local, segundo a Polícia Civil.

A perícia acredita que Raquel entrou em luta corporal antes de ser esfaqueada.

A polícia informou que a investigação continua, na tentativa de esclarecer a dinâmica do crime. Durante a apuração da polícia no local, o ex-marido de Raquel, Romero Xavier, se apresentou e foi ouvido. A investigação preliminar descartou uma possível participação dele no assassinato.

Entenda o caso

Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta, na sexta-feira (19), na região do Pontal do Marape, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. Ela era empreendedora e atuava na produção de queijos artesanais em Nova Mutum.

A empresária deixa um casal de filhos, sendo um menino de 6 anos e uma menina de 3 anos.

De acordo com o coronel da PM, a vítima foi achada dentro de um dos quartos da casa onde vivia. O deputado estadual Gilberto Cattani e a esposa vivem em uma fazenda a cerca de 2 km de distância da propriedade onde a filha morava.

Ainda não se sabe quem é o autor do crime.