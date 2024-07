De virada, Flamengo vence o Criciúma em jogo emocionante em Brasília

De virada, Flamengo venceu o Criciúma em jogo polêmico em Brasília diante de 60 mil espectadores, o novo recorde do Brasileirão. A partida, realizada pelo Metrópoles Sports e apresentada pelo BRB, e foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Rodrigo, para o Criciúma, ainda na primeira etapa, Pedro e Gabigol já no segundo tempo.

O jogo será lembrado por um lance confuso e extremamente raro no futebol. Foi o que marcou a virada do Flamengo. Aos 39 minutos do segundo tempo, havia duas bolas em campo. Uma delas havia sido jogada no gramado pela torcida. O Flamengo estava em chance de gol, e, ao constatar a segunda bola, o árbitro marcou o penal, seguindo a regra. Gabigol foi para a cobrança e botou o Rubro-Negro à frente no marcador.

Antes, Pedro se redimiu. No início do segundo tempo, o atacante havia perdido um pênalti e desperdiçado a chance do empate. Mas ele mostrou porque é o artilheiro do Brasileirão e, logo depois, marcou o gol que deixou tudo igual.

Gabigol

Gabigol, que continua com efeito suspensivo da punição no caso de doping, começou no banco. O atacante foi muito aplaudido pela torcida quando saiu do túnel antes do apito inicial, e agradeceu o carinho. Poucos segundos antes do gol de empate, a entrada dele foi anunciada e houve mais festa do torcedor. Gabigol entrou em campo logo após o gol de Pedro e marcou o pênalti que deu a vitória ao Flamengo.

Primeiro tempo

O Flamengo teve mais posse bola (59%), mas não conseguiu chegar com efetividade. Teve boas chances e pressionou a defesa do Criciúma. Aos 15 minutos, Ayrton Lucas recebeu excelente passe de Nico De La Cruz e cruzou para Pedro, mas o chute saiu muito alto. Na sequência, mais um bom ataque Rubro-Negro. E mais uma vez, a jogada começou nos pés do uruguaio, que passou pelo marcador e tocou para Gerson. Mais uma vez, a finalização não foi boa.

Aos 22 minutos, lance polêmico. Pedro recebeu cruzamento na entrada na pequena área e, ao dominar, a defesa do Criciúma pediu toque no braço do jogador. A arbitragem, no entanto, entendeu que o lance foi normal.

Mas, aos 34 viu o adversário abrir o placar, na insistência. Depois da cobrança de falta de Trauco, Allano desviou e o camisa 3 tentou pela primeira vez. Rossi defendeu, mas ele pegou o rebote e inaugurou o marcador no Mané Garrincha.

Logo nos primeiros lances da partida, em disputa pela bola que vinha do alto, o cotovelo de Gerson atingiu o rosto de Trauco, que caiu sangrando. O lateral foi atendido no gramado e permaneceu no jogo com uma touca. No entanto, o machucado continuou sangrando e ele teve que sair de campo para refazer o curativo.

Segundo tempo

O segundo tempo da partida foi de pura emoção e muitas interrupções. Tanto o que foram adicionados mais 10 minutos de prorrogação. E teve domínio do Flamengo.

A equipe foi para o vestiário perdendo por 1 x 0. Mas não tardou a buscar o empate. A primeira grande chance foi o pênalti desperdiçado por Pedro. Arrascaeta foi derrubado na entrada da área, aos 13 minutos da segunda etapa. O VAR confirmou a penalidade. Pedro foi para a cobrança, mas parou em Gustavo. Na sequência, cobrança do escanteio, Pulgar cabeceou e acertou o travessão.

A redenção veio na sequência. Em contra-ataque do Flamengo aos 30 minutos da segunda etapa, Pedro recebeu bom passe de Arrascaeta dentro da área, bateu cruzado e deixou tudo igual no Mané Garrincha.

As boas chances seguiram e foi numa blitz do Rubro-Negro que o Flamengo viu a chance de virar, no polêmico lance do segundo pênalti.

Tabu

O Flamengo mantém a escrita e não perde para o Criciúma há 21 anos. No período, foram 7 jogos, com cinco vitórias dos cariocas e dois empates. A última derrota para os Catarinenses foi no campeonato Brasileiro de 2003, por 4 x 3 no no Heriberto Hulse.

Reencontro após 10 anos

O último confronto entre as equipes havia sido no Campeonato Brasileiro de 2014. No jogo do primeiro turno, o Rubro-Negro acabou vencendo por 2 x 0, com gols de Lucas Mugni e Eduardo da Silva. Já no compromisso do segundo turno, empate em 1 x 1 com gols de Cléber Santana para o time catarinense e Elton para o Rubro-Negro.

Ao todo, Flamengo e Criciúma se enfrentaram em 14 duelos. No histórico, vantagem para o time carioca, que venceu oito vezes. As equipes empataram em quatro oportunidades, e dois triunfos foram conquistados pelo Tigrão.