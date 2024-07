Governo lança mutirão que vai realizar mais de 14 mil exames de imagem e reduzir fila de espera

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), lançou na manhã deste sábado (20) o mutirão de exames de imagem.

A ação que será realizada pela Fundhacre tem como meta realizar 14 mil exames, entre os quais: endoscopia, eletroencefalograma com sedação, Doppler arterial e venoso, ultrassonografia geral, eletrocardiograma com sedação, ecocardiograma e endoscopia.

O investimento é fruto de emenda parlamentar da deputada Socorro Neri, no valor de R$ 5 milhões.

“Já o mutirão de vasectomia, que é uma cirurgia muito importante para o planejamento familiar, deve atender 40 pacientes. Outros nove pacientes devem ser atendidos no mutirão de oftalmologia”, é o que diz a nota publicada na Agência de Notícias do Acre.

O evento de lançameto contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e da deputada Socorro Neri.

“O nosso mandato está inteiramente à disposição da saúde do nosso Estado, buscando viabilizar os recursos para que a gestão continue este bom trabalho de cuidar das pessoas”, declarou a parlamentar.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o intuito é estender o mutirão às outras regionais do estado. “O nosso objetivo é que essas ações que estão iniciando hoje se transformem em algo constante, assim como os mutirões de cirurgia. E todas as ações que estão acontecendo aqui, estamos empenhados para levar aos outros municípios”, ressaltou.