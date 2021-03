Saiba atualizar o Caixa Tem para ter o auxílio emergencial

Informais, inscritos no CadÚnico e contribuintes do INSS que receberam grana em 2020 devem enviar dados

Os trabalhadores informais e demais cidadãos que receberam o auxílio emergencial do governo no ano passado precisam atualizar os dados no aplicativo da Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, para facilitar o pagamento da grana em 2021, caso tenham direito.

A Caixa divulgou um vídeo com explicações sobre a renovação do cadastro. Clique aqui para assistir.

A liberação do benefício, que deve ter valor médio de R$ 250, depende apenas de medida provisória do governo federal, que deve sair entre esta quarta-feira (17) e quinta-feira (18), segundo informações do Ministério da Cidadania.

Enquanto isso, os cidadãos que usaram o Caixa Tem devem entrar no app e seguir o passo a passo para atualizar dados. Há um calendário para a renovação das informações.

Agora, é possível fazer a atualização para os nascidos em janeiro e fevereiro.

O calendário para quem faz aniversário em março começará na quinta (18). Na tela inicial, aparecerá a mensagem “Atualize seu cadastro”. O trabalhador deve clicar sobre ela.

Em seguida, as três próximas telas informarão sobre os benefícios oferecidos pela Caixa. Depois, será a hora de atualizar endereço e responder a perguntas sobre renda e bens.

Ao final, o cidadão deve confirmar os dados informados e clicar em próximo. Será preciso enviar uma foto de um documento, como RG ou CNJ, e uma selfie. A atualização está realizada.

Nesta terça (16), cidadãos que tentaram fazer o envio dos dados para a Caixa, por meio do app Caixa Tem, reclamaram de instabilidade no sistema.

O erro ocorreu durante todo o dia, segundo trabalhadores ouvidos pela reportagem do Agora.

O Caixa Tem é o aplicativo para movimentação da poupança social digital da Caixa, que paga não somente o auxílio emergencial, mas benefícios como o FGTS, por exemplo.

À reportagem, a Caixa afirmou que “o aplicativo Caixa Tem encontra-se estável e operando normalmente.

A funcionalidade específica de “atualização cadastral” teve uma breve intermitência nesta manhã (16/03)”, diz a nota.

Beneficiário do Bolsa Família tem calendário confirmando

Nesta terça (16), o Ministério da Cidadania informou que beneficiários do Bolsa Família começarão a receber a nova rodada do auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril.

O pagamento seguirá o cronograma normal do benefício, que varia de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social).

A mesma sistemática foi utilizada na primeira etapa do auxílio, ao longo de 2020. Na segunda-feira (15), a pasta já havia dito que o novo auxílio começaria a ser pago no mês de abril, mas sem detalhar os grupos que vão receber os valores.

Além de beneficiários do Bolsa Família, também recebem a grana emergencial grupos como trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único, mas em datas diferentes.

Quem entrar nas novas regras terá direito ao valor que deverá ser de, em média, R$ 250.

Apesar da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial ter sido promulgada na segunda (15), a MP (medida provisória) com regras, valores e calendário completo ainda não foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que deve ser concluído nos próximos dias.

Atualização do Caixa Tem | Veja o que fazer

• Os informais, os inscritos no CadÚnico e os contribuintes individuais do INSS que receberam o auxílio emergencial no ano passado precisam atualizar os dados no Caixa Tem

• Essa medida não é obrigatória, mas vai ajudar o governo a identificar quem entrará na nova lista para ter o benefício em 2021

• A atualização do Caixa Tem começou na segunda-feira (15) e vai até 30 de março, conforme calendário

Mês de nascimento Atualização a partir de Janeiro 14 de março (domingo) Fevereiro 16 de março (terça) Março 18 de março (quinta) Abril 20 de março (sábado) Maio 22 de março (segunda) Junho 23 de março (terça) Julho 24 de março (quarta) Agosto 25 de março (quinta) Setembro 26 de março (sexta) Outubro 29 de março (segunda) Novembro 30 de março (terça) Dezembro 31 de março (quarta)

Saiba atualizar o aplicativo

1 – Acesse o aplicativo Caixa Tem no seu celular

2 – Vá em “Atualize seu cadastro”

3 – As três próximas telas falarão sobre os benefícios do Caixa Tem; clique em “Próxima”

4 – Aparecerá uma mensagem informando o que será feito; a mensagem diz que é preciso ter RG e CNH nas mãos; vá em “Entendi, vamos começar”

5 – Na tela seguinte, estará seu endereço; vá em “Meu endereço mudou”, se for o caso, ou em “Sim, está correto”

6 – Se houver complemento do endereço, atualize as informações e vá em “Próximo”

7 – Responda “Sim” ou “não” para a pergunta se nasceu no Brasil; vá em “Próximo”

8 – A próxima tela tratará da renda, clique em “Entendi, vamos lá”

9 – Nas próximas telas responda de onde vem sua renda, qual o valor mensal, há quanto tempo você tem essa renda, a data em que começou a receber os valores, qual a sua profissão e se possui patrimônio; responda a cada uma delas e clique em “Próximo”

10 – Confirme os dados que aparecerão na tela ou corrija-os, se for o caso, e vá em “Próximo”

11 – Ao final, será necessário enviar uma selfie (foto de si) e foto de um documento de identificação, como RG ou CNH

Fique ligado

• O envio é feito totalmente pelo celular, sem necessidade de ir até uma agência.

Falhas

• O aplicativo tem apresentado falhas nos últimos dias, segundo usuários

• Neste caso, a orientação é para que o trabalhador tente novamente mais tarde

Novo rodada do auxílio emergencial

• As regras para pagar o novo auxílio emergencial devem sair nos próximos dias, por meio de medida provisória

• O governo já tem R$ 44 bilhões reservados pela PEC (proposta de emenda à Constituição) para pagar o benefício

O que já está definido

• O Ministério da Cidadania confirmou, nesta quinta-feira, que a grana começa a ser liberada em abril

• Ao todo, serão quatro parcelas nos meses de abril, maio, junho e julho

• O valor médio será de R$ 250, mas haverá parcelas menores

Calendário para quem é do Bolsa Família

• Beneficiários do Bolsa Família recebem os valores conforme o calendário oficial do programa• Neste caso, o dinheiro estará disponível a partir do dia 16

Final NIS Recebe a partir de 1 16/04 2 19/04 3 20/04 4 22/04 5 23/04 6 26/04 7 27/04 8 28/04 9 29/04 0 30/04

