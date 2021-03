“Temos que colocar o coração na frente”, diz técnico sobre desafio na Copa do Brasil

O Galvez terá um adversário da elite do futebol nacional na primeira fase da Copa do Brasil. Após sorteio dos confrontos, realizado nessa terça-feira (3), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, ficou definido que o Imperador vai encarar o Atlético-GO por um lugar na segunda fase da competição.

A partida será no dia 16 de março. O clube acreano vai atuar como mandante e a equipe goiana joga pelo empate para se classificar.

Para o treinador do Galvez, Paulo Roberto de Oliveira, diante de um adversário com uma diferença considerável, tanto estrutural quanto financeiramente, será preciso ter em campo um time que vai precisar não só do futebol, mas também do coração para tentar avançar à segunda fase.

– Equipe de Série A, uma estrutura bem distante da nossa, um time que na semana passada ganhou o campeonato de Goiás. Sabemos da distância grande em termos de estrutura, mas acredito que no campo de jogo o que as pernas não alcançarem, o coração chega. Temos que colocar o coração na frente. A gente sabe da dificuldade, vamos buscar implementar a melhor estratégia de jogo pra fazer frente – destaca.

Enquanto o Atlético-GO está em plena atividade na temporada, vindo de disputas do Campeonato Brasileiro, Copa Verde e da reta final do Campeonato Goiano, ambas competições da temporada 2020, o Galvez fez apenas dois jogos oficiais no ano, contra São Raimundo-RR e Remo, na Copa Verde.

O Campeonato Acreano ainda não começou e o Imperador está com as atividades paralisadas, pois o estado do Acre está classificado na faixa vermelha em virtude da pandemia do novo coronavírus, o que proíbe a realização de treinos pelos clubes de futebol e jogos de competições organizadas pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

Considerando que a proibição do futebol é um “equívoco”, Paulo Roberto aguarda a liberação dos treinamentos para poder montar a melhor equipe para o desafio contra o Atlético-GO.

– A gente vive um momento atípico por conta dessa pandemia, da não liberação dos jogos aqui. Volto a repetir, acho um equívoco, em que pese o momento que a gente está vivendo de dificuldades em termos de saúde, mas o futebol, no momento, considero a atividade mais segura porque antes de todos os jogos são testadas todas as pessoas que estão envolvidas no evento. Acredito que o governo vai ter muita sensibilidade no sentido de liberar, principalmente pro futebol – afirma.

Por enquanto, Galvez e Atlético-GO devem se enfrentar na Arena Acreana, em Rio Branco, no dia 16 de março.

Se os jogos do futebol profissional seguirem proibidos no Acre nos próximos dias, a CBF poderá ter que alterar a cidade do confronto e o Galvez corre o risco de mandar a partida em outro estado. A partida está marcada para as 19h (de Brasília).

Foto: Paulo Henrique Nascimento/Rede Amazônica Acre

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários