Anitta, como sempre, já fez sua fila amorosa andar.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, está vivendo um affair com um americano chamado Mikey Chetrit, que é empresário do setor imobiliário, herdeiro bilionário e tem uma fortuna estimada em 6 bilhões de dólares.

Chetrit esteve presente no aniversário da cantora e os dois passaram a noite toda juntinhos.

Vale lembrar que o último romance de Anitta foi o influenciador Lipe Ribeiro. Eles viveram um breve relacionamento.