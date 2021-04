Após 14 horas, Viih Tube é última a deixar prova do líder do BBB

Ao completar 14 horas de disputa, Arthur desiste da Prova do Líder Maratona de Dança C&A. Viih Tube, assim, é última a deixar a competição.

O primeiro a sair foi Fiuk, eliminado por sentar. Caio foi o segundo a deixar a disputa, seguido por Camilla de Lucas, que foi a terceira a desistir. A quarta eliminada foi Pocah, que não conseguiu completar o quebra-cabeça C&A a tempo. Depois, foi a hora de Thaís, que deixou a prova com pouco mais de sete horas de duração. Com quase 11 horas de prova, Gilberto não conseguiu bater o botão a tempo e foi eliminado. Na sequência, com quase 12 horas de disputa, foi a vez de João Luiz desistir, logo seguido por Rodolffo. Depois, Juliette desistiu da competição. No fim, com 14 horas de prova, Arthur desistiu.

ENTENDA A PROVA DO LÍDER MARATONA DE DANÇA C&A

Os confinados terão que dançar na pista enquanto a música toca. Sempre que ela parar, eles terão que encontrar as peças jeans que aparecerão no telão. Eles montam o quebra-cabeça com as respectivas peças na bancada e apertam o botão. Assim que apertam o botão, voltam para a pista de dança e o jogo continua.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários