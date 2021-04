Após perder o marido para a covid, idosa no AC recebe alta e sabe da notícia em casa

Na saída do hospital, a idosa segurou a plaquinha com a frase "eu venci a covid-19"

Depois de perder o marido para a covid-19 no último dia 14 de março, a senamadureirense Francisca Oliveira Magalhães, de 73 anos, venceu a doença e conseguiu voltar para casa, após vários dias internada.

Dona Chiquinha, como também é conhecida nas redondezas do Km 2 da BR-364, onde reside atualmente, era casada com o famoso barqueiro do Iaco, Agesislau Ferreira Reis, mais conhecido como Zeca do Alcides.

Os dois foram hospitalizados no mesmo dia, em estado grave da doença, mas Zeca não resistiu.

Francisca só foi informada sobre a morte do esposo quando conseguiu voltar para casa, onde descansa sob os cuidados da família. A notícia não poderia ser dada antes, de acordo com as recomendações médicas, para que o seu caso não fosse agravado.

Na manhã desta quinta-feira (1), na saída do hospital, a idosa segurou a plaquinha com a frase “eu venci a covid-19”, aos prantos.

O filho do casal, Airton Magalhães, usou o seu perfil no Facebook para agradecer pelas orações que ajudaram na recuperação da mãe.

“É com muita alegria que comunico a alta médica da minha mãezinha. Ela venceu a covid-19. Infelizmente, meu pai não venceu, mas a palavra de Deus diz que nem uma folha cai de uma árvore sem a permissão Dele”, escreveu.

“Agradeço a todos que nos apoiaram nesse momento mais difícil das nossas vidas”, finalizou.

