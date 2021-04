Após vencer Neymar, “Rainha das Praias” bate bola com Ludmila; veja

A atleta Natalia Guitler , destaque no futevôlei e revelação no teqball (popularmente conhecido como futmesa ), e a cantora Ludmilla se encontraram para um “bate bola” descontraído.

Conhecida como ‘Rainha das Praias’, Natalia esteve na casa da funkeira, que também mostrou seu talento e habilidade com a bola nos pés.

Em vídeos divulgados nas redes sociais delas é possível ver imagens do jogo, que surpreendeu os diversos usuários das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗚𝘂𝗶𝘁𝗹𝗲𝗿 (@nataliaguitler)

Vale lembrar que Natalia Guitler é referência mundial da mulher no esporte. Unindo a paixão pelas praias com a habilidade com a bola nos pés, se tornou uma das principais jogadoras de futevôlei e a única mulher campeã em teqball no mundo.

Há dez anos atua profissionalmente no esporte das areias e já conquistou três títulos de Rainha da Praia, em seis edições do Campeonato Brasileiro de futevôlei, além de etapas mundiais.

Natalia também se tornou primeira mulher campeã do mundo em teqball. Pioneira na modalidade, ela visa inserir mais mulheres no esporte que ainda não há categoria exclusiva feminina.

Recentemente, a atleta também ganhou destaque na internet, com um vídeo que viralizou ao vencer Neymar no futmesa.