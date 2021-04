Celso Zucatelli não paga IPTU há 6 anos

O jornalista Celso Zucatelli está enfrentando problemas com a Justiça de São Paulo em duas esferas: administrativa e cível. Na esfera administrativa, a prefeitura de São Paulo tenta, mas sem sucesso, desde janeiro do ano passado, receber do jornalista pouco mais de R$ 21 mil referentes aos impostos de IPTU no período de 2014 a 2018.

A dívida, que consta no processo de número 1501056-20.2020.8.26.0090, é de um duplex do apresentador, localizado na Vila Andrade, bairro de classe alta da Zona Sul da capital paulista.

A procuradora do município, Beatriz Gaiotto Alves Kamrath, conseguiu executar a dívida e desde janeiro de 2020 dois mandados de penhora foram expedidos.

Diante da execução, Celso Zucatelli parcelou a dívida para encerrar a penhora, mas deixou de pagar em seguida, descumprindo assim, pela segunda vez, o parcelamento administrativo.

Agora, a procuradora cobra Celso Zucatelli na Justiça pela reincidência do descumprimento do parcelamento administrativo.

Já na esfera cível, Zucatelli enfrenta outro processo por conta do mesmo imóvel. A construtora Camargo Correa, que vendeu o duplex de mais de 390 metros na planta para o jornalista, em 2010, e entregou o empreendimento em 27 de novembro de 2012, entrou com uma ação no fim do mês passado, exigindo que a justiça obrigue o apresentador a passar para seu nome a titularidade da propriedade.

Ocorre que a construtora, desde a entrega do duplex, ainda permanece como proprietária, sendo assim, a execução do IPTU ficará como dívida ativa na União, impossibilitando também os negócios imobiliários da construtora.