Em nota, MDB repudia ‘ataques ministeriais’ sofridos por Marcio Bittar

O senador Marcio Bittar (MDB-AC), que vem sendo demonizado em Brasília desde que o relatório de sua autoria sobre o Orçamento Geral da União para 2021 foi aprovado no Congresso Nacional, na semana passada, recebeu a solidariedade de seus pares no MDB regional.

Depois de o diretório do PSDB ter saído em socorro ao parlamentar, o deputado federal Flaviano Melo, na condição de presidente regional da sigla, emitiu nota reafirmando o discurso do senador segundo o qual o relatório apresentado foi construído com o acompanhamento necessário e “inserções do próprio Ministério da Economia”.

Isso significa que Márcio Bittar têm no Senado, onde o MDB tem a segunda maior bancada na Casa, apoio necessário para um eventual enfrentamento com o poderoso ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro tem criticado o senador e seu relatório em seguidas entrevistas à imprensa. Márcio Bittar, no entanto, sustenta que tudo o que consta de seu relatório foi feito em comum acordo com o ministro e seus assessores.

Na nota emitida pelo MDB do Acre, Flaviano Melo diz que repudia os ataques ministeriais feitos em relação á proposta orçamentária e acrescenta que “é desleal questionar a capacidade técnica do parlamentar e colocar em cheque a integridade de um documento tão importante para o futuro da nação por meras divergências de opinião”.

A seguir, a íntegra da nota do diretório regional do MDB:

Nota de Repúdio

O Diretório Regional do Movimento Democrático Brasileiro no Acre vem a público prestar toda sua solidariedade ao senador da República Marcio Bittar (MDB-AC) e repudiar os ataques ministeriais feitos em relação à proposta do relatório do Orçamento Geral da União, construída com todo acompanhamento necessário e inserções do próprio Ministério da Economia.

Marcio é um representante do povo brasileiro, em especial do Estado do Acre e merece todo nosso apoio e respeito.

É desleal questionar a capacidade técnica do parlamentar e colocar em cheque a integridade de um documento tão importante para o futuro da nação por meras divergências de opinião.

O MDB acreano reitera seu total apoio ao senador e espera que o futuro do Brasil possa voltar a ser decidido com equilíbrio, maturidade e democracia.

Flaviano Melo

Presidente