Ex-jogador de futebol e estrela de reality de namoro se assume gay

Participante do reality de namoro “The Bachelor” e ex-jogador de futebol americano, Colton Underwood aproveitou uma entrevista ao “Good Morning America” para assumir que é gay.

A notícia pegou todos de surpresa, mas deixou o atleta muito mais feliz consigo mesmo. “Já faz muito tempo que fujo de mim mesmo. Eu me odiava há muito tempo”, começou.

“Eu sou gay. E cheguei a essa conclusão no início deste ano e tenho processado essa situação. E o próximo passo em tudo isso era deixar as pessoas saberem. Tem sido uma jornada, com certeza”, completou Colton, que tem 29 anos. Como foi criada em uma família católica, o ex-jogador achava que ser gay era pecado e pedia a Deus para “levar embora o homossexual” dentro dele.

Em “The Bachelor”, Colton convivia com 25 mulheres em uma casa para escolher com qual delas se casaria.

Ele participou do programa pela primeira vez em 2018, e disse ainda ser virgem.

Na 23ª temporada do reality, que ele também participou, Colton acabou conhecendo Cassie Randolph, quem namorou durante algum tempo antes dos dois terminarem na pandemia.