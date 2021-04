Goleiro Bruno pode voltar a jogar no Acre após suspensão do Tocantinense

O goleiro Bruno pode estar de malas prontas para jogar no Acre por mais uma temporada. É o que informou um membro da diretoria do Araguacema, time de Tocantins onde o jogador está contratado atualmente.

Todo o elenco estaria sendo negociado para defender um time no Acre, afirmou Fábio Berti. A informação foi veiculada no site Agência Futebol Interior. No ano passado, Bruno jogou no Rio Branco pela Série D do Brasileiro.

“O nosso patrocinador está em negociação com um time do Acre para levar todo o nosso elenco, e nisso, o goleiro Bruno vai estar junto. No momento é isso, porque aí no Tocantins não tem como deixar o pessoal porque a despesa é muito grande, então eles estão negociando, não está certo ainda”, declarou.

O Campeonato Tocantinense 2021 foi suspenso pela federação local de futebol por conta da pandemia de Covid-19. A previsão de retorno é apenas para dezembro.

Bruno sequer chegou a jogar pelo Araguacema. Ele foi anunciado no final de março, mas não foi apresentado porque esperava liberação da Justiça para sair do Rio de Janeiro, onde mora.

O goleiro foi condenado à prisão por envolvimento no assassinato da modelo Eluza Samúdio, em 2010. O crime chocou o país. Bruno cumpre pena em regime semiaberto. No Acre, ele foi alvo de protestos contra sua contratação pelo Rio Branco.