Into recebe doação de 18 mil protetores faciais: “Ações dão ânimo aos servidores”, diz diretor

Para auxiliar no enfrentamento à propagação do coronavírus no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), unidade-referência do Estado no combate à Covid-19, uma empresa acreana realizou a doação de 18 mil protetores faciais do tipo face shield (ou “escudo facial”), muito utilizados pelas equipes da unidade.

“É uma satisfação agradecer o gesto de partilha, em favor das pessoas que estão na linha de frente, todos os dias, em prol da saúde e bem-estar de todos os pacientes internados”, relata o gerente de Assistência e gestor de Leitos do Into-AC, Fábio Souza.

A doação, que vem sendo realizada por diversas empresas em prol da Saúde, tem contribuído significativamente para a manutenção dos serviços de saúde no Estado do Acre.

“São gestos dessa natureza que fortalecem e dão ânimo aos servidores que tratam com dignidade os pacientes que precisam de atenção, cuidado e prevenção de toda a equipe com uso de EPIs. A doação nos encoraja a continuar a luta de todos os dias, unidos pelo bem de nossos semelhantes”, enfatiza Souza.