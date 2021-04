Jogador de 21 anos morre subitamente em partida no Marrocos; assista

O jogador Reda Sakki, de apenas 21 anos, morreu no domingo, no Marrocos, durante a partida do seu time, o Etoile Jeunesse Sportive de Casablanca, na casa do Hassania.

De acordo com relatos dos meios de comunicação local, ele perdeu a consciência em campo e a equipe médica rapidamente tentou reanimá-lo no estádio, mas sem sucesso.

O jogador Reda Sakki, de apenas 21 anos, morreu no domingo, no Marrocos, durante a partida do seu time, o Etoile Jeunesse Sportive de Casablanca, na casa do Hassania.

De acordo com relatos dos meios de comunicação local, ele perdeu a consciência em campo e a equipe médica rapidamente tentou reanimá-lo no estádio, mas sem sucesso.

O clube lamentou a morte por meio de suas redes sociais. “É com grande tristeza que tomamos conhecimento da morte repentina de Reda Sakki, um jogador da equipe sênior. Nestes tempos difíceis, queremos transmitir nossas sinceras condolências e compartilhar a dor com sua família”, apontou.

Assista o momento do ocorrido: