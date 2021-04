Jojo Todynho intensifica terapia para estrear na Globo: “Ansiosa”

Jojo Todynho não só ganhou a última edição de A Fazenda como também será apresentadora de um canal pago da Globo. O programa será um talkshow exibido a partir de abril e terá toda a personalidade da funkeira no Multishow.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse está ansiosa com o novo projeto: “Isso é algo extremamente importante para mim e para minha vida. Tenho me sentido cada vez mais grata a Deus, ao Universo, aos meus fãs e às pessoas que realmente torcem por mim”, contou.

