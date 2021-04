Jovem é presa com 22 quilos de Skunk na BR-364 com destino a São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ji-Paraná, durante fiscalização na BR 364 interceptou um carregamento de Skunk, que é um tipo de “maconha aditivada”, transportado por uma mulher de 22 anos. A ocorrência foi registrada na última terça-feira (13).

No total, 21.84 Kg da droga ilícita, que eram transportados em um ônibus do itinerário Porto Velho/RO x São Paulo/SP, foram encontrados e encaminhados à Polícia Civil para destruição.

Essa é mais uma ocorrência realizada pela Delegacia de Ji-Paraná que representa um recorde em apreensões para a PRF em Rondônia.

O quantitativo interceptado é 5 vezes maior do que todo o Skunk apreendido pela PRF no estado este ano. Se compararmos com os números de 2020, quando pouco mais de 70 kg foram retirados de circulação, essa ocorrência, sozinha, representa quase 1/3 de total apreendido no ano passado.