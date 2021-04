Leilão da ZPE fará governo se livrar de elefante branco

CHAMOU PARA BRIGA

A ex-prefeita Socorro Neri utilizou suas redes sociais para desafiar a gestão do prefeito Tião Bocalom. Segundo a educadora, é mentirosa a informação de que a atual administração aplicou mais massa asfáltica entre janeiro e março deste ano, que no mesmo período no ano passado. Neri ainda colocou os números de sua gestão e cobrou que a atual mostre os dela. Ao finalizar ainda tascou, “chega de mentiras e bravatas”.

MÉDICOS FORMADOS NO EXTERIOR

O deputado federal Alan Rick segue na luta pela contratação dos médicos formados no exterior. Essa é uma bandeira desde seu primeiro mandato e que com a pandemia tem cada vez ficado mais em evidência. Alan defende que essa turma possa ir para os municípios mais distantes, onde a saúde pública é ainda mais deficitária, e cobra urgência na aprovação da contratação desses profissionais.

LOBBY FORTE

A verdade é que não falta apenas sensibilidade do Congresso para aprovar essas contratações, que poderiam ajudar muito o país num momento tão delicado, é que sobra lobista defendendo o controle de mercado na medicina. Os médicos que já têm registro enchem os bolsos justamente por conta da falta de profissionais.

ASSUNTO DE JUSTIÇA

Sobre todo esse circo que os órgãos de controle e Polícia Federal fazem em qualquer ação, prefiro me abster de comentar enquanto não houver nada transitado em julgado, para não correr o risco de cometer uma injustiça.

LEMBREM DA G7

Sobre o álcool em gel e todas as outras questões que envolvem a justiça, que ela resolva. Lembrem do resultado da Operação G7, onde várias pessoas foram expostas, tiveram suas vidas viradas do lado avesso, foram chamados de corruptos, e no fim foram inocentados. Sabe quem apareceu para pedir desculpas às vítimas do show pirotécnico da PF? Ninguém!

LEILÃO DA ZPE

Amanhã, 16, o governo do Estado realiza o Leilão da Zona de Processamento e Exportação (ZPE): um verdadeiro elefante branco deixado de herança pelo governo passado, e que já custou milhões aos cofres públicos.

ELEFANTE BRANCO

Desde o inicio de sua gestão, o governador Gladson Cameli tenta dar uma destinação mais benéfica possível ao Estado. O lance inicial é de quase R$ 26 milhões e é possível que um consórcio de empresas da China arremate o empreendimento.

FICOU NA PROMESSA

A ZPE foi criada, no governo Binho, com a promessa de gerar emprego e renda aos acreanos, além de ser um atrativo irresistível para a instalação de novos negócios. A promessa não saiu do papel, foi passando de governo para governo sem que gerasse nenhum resultado. O valor da venda será investido na indústria do Estado, como melhoramento dos Parques, Polos Industriais e Distritos, segundo a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

BRIGA BONITA

Essa disputa política da Prefeitura de Rio Branco com a vereadora Michelle Melo ainda vai render. O veto integral de Bocalom ao projeto de lei da parlamentar, que previa agendamento e cancelamento de consultas nos postos de saúde por telefone a aplicativo ainda vai render. A vereadora é do tipo que não entra em briga para perder, e Bocalom é do tipo cabeça dura, não volta atrás.

PODEM MANDAR O RECADO

Vale lembrar que o PL foi aprovado por unanimidade da Câmara, e os vereadores, na sessão desta quinta-feira, 15, se posicionaram contra o veto do executivo. Se o veto for derrubado pelos parlamentares, será o primeiro duro recado deles à gestão. Desde o início do mandato Bocalom tem tratado os vereadores com pouco apreço, nem mesmo nomeou um líder.

PONTO TURÍSTICO DO ACRE

O prefeito Zequinha (Progressistas), de Cruzeiro do Sul, é certamente um dos que melhor iniciaram na niva gestão. Tem andado muito e mostrado serviço. Nesta quarta-feira, 14, ele inaugurou um novo acesso ao Crôa, uma maravilha da natureza em terras acreanas. Investir no potencial turístico da região certamente renderá bons frutos à população.

MANDATO DO JURUÁ

Vale destacar que a emenda para executar a obra é da deputada federal Jéssica Sales, que foca todo seu mandato no Juruá e vem forte para as eleições de 2022.