Polícia faz varredura na Transacreana em busca de criminosos, diz Sejusp

Em resposta as ações criminosas ocorridas no km 70, da Transacreana, na noite desta sexta-feira, 09, as forças de segurança de Rio Branco estão empenhadas com varreduras, abordagens, buscas e patrulhamento reforçado na região. O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), também dará apoio com o uso e sobrevoos de aeronaves.

Dentre os criminosos que estariam praticando assaltos e que também seriam suspeitos de um homicídio, um já foi preso e encaminhado à delegacia por participação. A informação é de que os demais estariam refugiados nas áreas de mata e afim de evitar fugas, tanto a entrada, como as saídas da região, estão fechadas com barreiras e bloqueios policiais.

Além dessas medidas de resposta imediata, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), estará viabilizando ainda hoje, a implantação do sistema de comunicação, naquela região, afim de facilitar a informação entre as ações policiais.

“O objetivo neste primeiro momento é de capturar esses criminosos, mas também iremos reforçar as ações de segurança por lá, viabilizando o aporte necessário, para que definitivamente haja um policiamento efetivo na região. Além da prisão, também, já foram recuperados alguns pertences das vítimas. As buscas continuam e permanecerão até que se tenham alcançado seu objetivo”, destacou o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos.