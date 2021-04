Proposta de Duarte que inclui beneficiários do bolsa família no Auxílio do Bem é rejeitada

As emendas do deputado estadual Roberto Duarte ao Projeto de Lei “Auxílio do Bem” foram vetadas hoje, 13, pela base do Governo durante reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Orçamento e Finanças (COF).

Roberto Duarte propôs aumentar de R$ 150 para R$ 300 o valor do benefício. Além disto, incluía os beneficiários do CADÚnico e do Bolsa Família no “Auxílio do Bem”. No entanto, as emendas do parlamentar foram vetadas num placar de quatro votos pela rejeição e três pela aprovação.

“É muito triste ver o Governo fazer uma proposta de R$ 150,00 para pessoas que classifica como invisíveis e ainda excluir os que recebem o Bolsa Família. As pessoas que estão passando fome são muito visíveis, só não ver quem não quer. O Governo tem recursos sim, mas não quer ajudar as pessoas mais vulneráveis e que mais necessitam do benefício. Nobres colegas, vamos pensar nos menos favorecidos. Parem de defender só o Governo. Defendam o povo”, desabafou Duarte.

O texto-base do Auxílio do Bem foi aprovado nas Comissões e seguirá para votação em plenário nesta quarta-feira, 14.