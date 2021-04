Quem é o cantor? Prefeito no AC aglomera em farra cantando “todo mundo erra”

A música “Todo mundo Erra”, dos compositores Francisco Carlos Dos Santos e Clovis Matos Falcão, gravada por vários grupos de pagode e samba no país, foi interpretada num show improvisado em Sena Madureira, pelo prefeito da cidade, Mazinho Serafim (MDB), em sua casa.

No ambiente há um grupo de pessoas, entre músicos e comensais, que não cumprem os protocolos de saúde de uso de máscaras e distanciamento social. Álcool? Só mesmo garganta a dentro.

Vídeos vazados após as festas mostram pessoas sem higienização das mãos com álcool em gel, tomando cervejas. Como diz a música cantada com a participação do prefeito, “Todo mundo erra”.

O problema é que os erros do prefeito de Sena Madureira vão além da administração pública e da vigilância sanitária. É que as festas de Mazinho, sempre regada a muita cerveja, tem zero por cento de cuidados com a pandemia do coronavírus.

O homem que deveria ser o primeiro a dar o exemplo, é o primeiro em promover aglomerações sem os devidos cuidados.